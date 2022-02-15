Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele çalışması, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 650 personel ve 250 araçla yürütülüyor.

Son bir haftada ulaşımın sağlanamadığı 294 mahalleden 289'nun yolu, ekiplerin yoğun gayretleri sonucu açıldı.

Yolu kapalı olan 5 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de 325 köy yolu ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, geçen hafta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 325 köy ve mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Ekipler, köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Muş ve Bitlis'te 300 köy yolu ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan kapanan 111 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarını en kısa zamanda açtıklarını belirten Yentür, köy yollarında genişletme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Bitlis'te de etkili olan kar nedeniyle kapanan 191 köy yolundan 189'u ulaşıma açıldı.