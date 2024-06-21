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Türkiye
AA 21.06.2024 19:28

Aracında usulsüz siren tertibatı bulunan sürücüye para cezası

İstanbul Beylikdüzü'nde, özel aracında usulsüz siren tertibatı bulundurduğu belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran'da, özel bir aracın siren çalarak ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen sürücü R.D.B'nin özel aracında usulsüz siren tertibatı bulunduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı veya sesli cihaz takılması ve kullanılması" maddesi gereğince 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

Araçtaki siren tertibatı ise söktürüldü.

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