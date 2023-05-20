Aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü, 1 polis yaralandı

02.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Zeynel Abidin Tonguç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Yunus Emre Caddesi üzerinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü Y.C. ve arkadaşı M.K polis ekiplerini peşine takarak 4 kilometre boyunca kaçmaya çalıştı.

Alkollü sürücü lastiğine ateş edilerek durduruldu. Kovalamaca esnasında 1 polis memuru yaralandı.

Aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü

Atatürk Mahallesi Zeynel Abidin Tonguç caddesi üzerinde aracı polis ekiplerinin üzerine süren C.Y. bir polisi sürükleyerek yaralanmasına sebep oldu.

Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ederek durdurabildikleri araç sürücü C.Y.’nin 2.41 promil yolcu koltuğunda oturan arkadaşı M.K.’nın ise 1.49 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis memurunun kolu kırıldı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis memurunun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Polis memurunun yaralanmasına sebep olan C.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı inceleme sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.