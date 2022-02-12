Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arabayla düğün salonuna girdi, sopayla arabasını parçaladı
[Fotoğraf: İHA]
Öfkeli bir şahıs, husumetli olduğu kişinin İstanbul Beylikdüzü'ndeki düğün salonuna arabayla girdi. Salondaki vatandaşlara küfür eden şahıs, beyzbol sopasıyla da arabasını parçaladı
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde öfkeli şahıs, iddialara göre, husumetli olduğu vatandaşa ait düğün salonunun kapısına araba ile çarptı.
Arabadan inerek düğün salonunun içindeki vatandaşlara küfürler savuran kişi, daha sonra ise yanında getirdiği beyzbol sopasıyla arabaya vurmaya başladı. Camları, aynaları ve lastikleri hasar gören araba kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine ise “Siz sakin olun, sizinle bir işim yok” diyen öfkeli adam, olay sonrasında kayıplara karıştı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul'da binada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz