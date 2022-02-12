Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde öfkeli şahıs, iddialara göre, husumetli olduğu vatandaşa ait düğün salonunun kapısına araba ile çarptı.

Arabadan inerek düğün salonunun içindeki vatandaşlara küfürler savuran kişi, daha sonra ise yanında getirdiği beyzbol sopasıyla arabaya vurmaya başladı. Camları, aynaları ve lastikleri hasar gören araba kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine ise “Siz sakin olun, sizinle bir işim yok” diyen öfkeli adam, olay sonrasında kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.