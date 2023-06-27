Antalya'ya tatilci akını: 2 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm kenti Antalya'ya yalnızca hava yoluyla değil, kara yoluyla da tatilcilerin gelişi sürüyor.

Kente kara yoluyla gelenler 7 giriş noktasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından durdurulup kontrol ediliyor. Sürücü ve yolcuların genel bilgi taramalarının (GBT) yanı sıra araçlarda da arama yapılıyor.

2 kilometrelik kuyruk

Kentin kuzey girişi olan Döşemealtı ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri ortak uygulama yaptı.

Yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken jandarma ekipleri sürücü ve yolculara çikolata ve kolonya ikram etti.

İstanbul, Eskişehir, Edirne, Sakarya, Ankara başta olmak üzere yurdun farklı bölgelerinden gelen tatilciler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Günlük araç sayısının artması bekleniyor

Bayram öncesi uygulama noktasından geçen araç sayısı da arttı. Günde yaklaşık 3 bin 500 aracın giriş yaptığı noktada sayı 5 bine çıktı.

Günlük giriş yapan araç sayısının daha da artması bekleniyor.