Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 27.06.2023 13:14

Mevsimler 3 hafta kaydı: Sıcak gecikti, verim düştü

Nisan ayında açan portakal çiçeği artık Mart'ta açıyor, kavurucu sıcakların yaşandığı Haziran'da ise mevsim dışı yağışlar görülüyor. Çukurova Üniversitesi'nde yapılan modellemeler mevsimlerde 3 haftalık kayma yaşandığını gösteriyor.

Mevsimler 3 hafta kaydı: Sıcak gecikti, verim düştü
[Fotoğraf: Getty Images]

Kavurucu sıcaklığı ile bilinen Çukurova'da son yıllarda haziran ayının yağışlı ve soğuk geçtiği görülüyor.

Adana ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak ve bununla birlikte taşkınların yaşanması dikkati çekiyor.

Bu durumun küresel anlamda iklim değişikliğinin en net gözlenen etkisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "Çukurova'da aylarca inanılmaz kurak bir mevsim yaşadık. Sonra birden bire çok aşırı, üstelik mevsim dışı yağışlarla karşı karşıya kaldık" dedi.

Kavurucu sıcaklıklar 3 hafta gecikmeli gelecek

Araştırma ve modellemeler sonucunda mevsimlerde artık net bir kayma olduğunu saptadıklarını belirten Prof. Dr. Zaimoğlu, "Bu yıl itibarıyla mevsimler yaklaşık 2 ile 3 hafta arasında ileri doğru kaymış durumda. Çukurova'da şu anda görmüş olduğumuz yağışlar aslında nisan ve mayıs ayında beklediğimiz yağışlardır ama biz bunları haziran ayında görüyoruz. İklim değişikliği etkisi olarak yaklaşık 3 haftalık bir mevsimsel kayma söz konusu. Buna en iyi örnek, Adana'da her yıl nisan ayında kutlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı artık mart ayının son haftasında başlıyor. Çünkü portakal çiçekleri artık mart ayında açıyor. Modellerden de gördüğümüz üzere bilinen o kavurucu sıcaklıkları yaklaşık 1 hafta içerisinde yaşayacağız. Diğer yıllardan farklı olarak bu 3 hafta gecikmeli olacak" diye konuştu.

Tarımsal üretimde verim düştü

Mevsimsel kaymanın tarımsal üretim bazında ciddi problemler yaratacağına dikkati çeken Zaimoğlu, şöyle konuştu:

"Çukurova'da ciddi anlamda kurak bir ilkbahar yaşadık. Bu da tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar oluşturdu. Çünkü ilkbahar mevsimi özellikle buğday, mısır ve benzeri tek yıllık bitkilerde ekim yaptığımız süreç ve tohumlar bu ekimin hemen arkasından suya ihtiyaç duyuyor. Doğa da bunu organize ediyordu ama artık etmiyor. Yağmurlar ve seller üzerine gelen dolu yağışları da verimde korkunç bir zarar meydana getirdi. Narenciyede yüzde 2'lik bir verim düşüşü bekleniyor. Malatya bölgesinde kayısıda yüzde 22'lik bir verim düşüşü var. Zeytinde ise üretim alanı artmasına karşın mevsimsel geçişlerle bölgesel olarak yüzde 2-3'lük kayıpları görüyoruz. Tüm bunlar iklim değişikliğinin etkileriyle tarımsal üretimin ne denli zarar göreceğinin göstergesidir."

ETİKETLER
Adana Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Trafikte makas atan sürücü sivil ekiplere yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
Lukaşenko: Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz
14:17
AB, iptal edilen uçuşlarda para iadesini hızlandırıyor
14:12
Kontrolden çıkan bot, tekneye çarparak durdu
13:59
Antalya'ya tatilci akını: 2 kilometre araç kuyruğu oluştu
13:48
Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre sürüklendi
13:44
İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"
"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"
FOTO FOKUS
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ