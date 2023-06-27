Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.06.2023 12:53

İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da sahte evrakla başvurdukları özel hastanede böbrek nakli yaptırmaya çalışan Kırgızistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Donörün, yaklaşık 10 bin liralık borcu için böbreğini satmaya çalıştığı öğrenildi.

İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı organ ticareti yapılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, üvey kardeş olduklarını belirterek özel bir hastaneye başvuran Kırgızistan uyruklu Z.A.U.'nun donör olduğu ve D.I.'ya böbreğini vermek istediği anlaşıldı.

Çalışmaların devamında, hastaneye sahte evrak ibraz eden şüphelilerin aslında üvey kardeş olmadıkları, böbrek alıcısı D.I.'nın ağabeyi E.A.'nın Kırgızistan'da bir aracı kişi ile 48 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi.

10 bin liralık borç için böreğini satacaktı

Böbreğini vermek isteyen Z.A.U.'nun ise yaklaşık 10 bin liraya karşılık gelen 40 bin Kırgızistan somu borcunu ödeyebilmek için aynı aracı şahısla irtibat kurduğu ve böbreğini satmaya çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Z.A.U., E.A. ve D.I. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüphelilerin daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildiği bildirildi.

ETİKETLER
İstanbul Organ Nakli
Sıradaki Haber
Diyarbakır anneleri bayramı evlat nöbetiyle karşılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
AB, iptal edilen uçuşlarda para iadesini hızlandırıyor
14:12
Kontrolden çıkan bot, tekneye çarparak durdu
13:59
Antalya'ya tatilci akını: 2 kilometre araç kuyruğu oluştu
13:48
Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre sürüklendi
13:44
İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
13:32
Trafikte makas atan sürücü sivil ekiplere yakalandı
"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"
"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"
FOTO FOKUS
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ