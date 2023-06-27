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Türkiye
İHA 27.06.2023 13:43

Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre sürüklendi

Edirne'de, deniz yatağında uyuyakalan vatandaş, kıyıdan 7 kilometre açıkta tekne ile kurtarıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü sahilinde deniz yatağıyla denize giren kişi uyuyakalınca rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık 7 kilometre uzaklaştı.

Eşinden haber alamayan vatandaş, turizmci Mustafa Altunhan'dan yardım istedi.

Mustafa Altunhan hemen iki tekneyle denize açılarak açığa sürüklenen kişiyi kurtardı.

Yaşanan olaylar sonrasında açıklama yapan Mustafa Altunhan, "Babalar ve anneler çocuklarınızı bilgilendirin. Anlayacağınız dilden yazıyorum. Karadan denize rüzgâr ve karayel varsa simitle yatakla, deniz bisikletiyle denize çıkmayın. Gerçekten böyle kötü anlar yaşayabilirsiniz. O anda bölgede arkadaşımla beraber biz olmasaydık, 10 dakika içinde bu vatandaşımız inanın bu rüzgârda gözden kaybolacaktı. Karadan denize rüzgâr estiği zaman ilk önce dalga olmaz ama denizin içine ilerledikçe dev dalgalarla karşılaşırsınız. Ondan sonra da zaten kurtulmak zor olabilirdi" dedi.

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