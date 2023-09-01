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Türkiye
AA 01.09.2023 12:12

Antalya'nın kıyıları gemi atıklarına karşı 7/24 kameralarla izleniyor

Antalya kıyılarında gemilerin neden olduğu kirliliğin önlenmesine yönelik hayata geçirilen "Elektronik Gemi Denetim Sistemi" sayesinde denizler 7/24 kameralarla kontrol ediliyor.

Antalya'nın kıyıları gemi atıklarına karşı 7/24 kameralarla izleniyor
[Fotograf: AA]

Yerli ve yabancı milyonlarca turistin ağırlandığı 231 Mavi Bayraklı plajın deniz taşıtları kaynaklı kirlilikten korunması, suyun temiz kalması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, Antalya'nın kıyılarında gemilerden kaynaklı kirliliğin önlenmesi için 2 ay önce 22 noktaya yakınlaştırma, termal ve radar özelliğine sahip özel kameralar konumlandırıldı.

Antalya'nın kıyıları gemi atıklarına karşı 7/24 kameralarla izleniyor

Antalya'nın doğusunda Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasındaki 36 kilometrelik deniz sahasında, kıyıdan 3 kilometrelik alan gece gündüz demeden kameralarla takip ediliyor.

Kaydedilen görüntüler ise anlık olarak Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünde kurulan "Elektronik Gemi Denetim Sistemi" merkezine aktarılıyor.

Sürekli ekranları kontrol eden ekipler, gemilerden kaynaklı kirliliğin tespiti anında bölgeye sürat botlarıyla görevli personel sevk ediyor. Atığını boşalttığı belirlenen gemilere caydırıcı cezai işlem uygulanıyor.

Anlık takip yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, dünyanın sayılı ülkelerinde olan Elektronik Gemi Denetim Sistemi uygulamasını Antalya'da hayata geçirdiklerini söyledi.

Antalya'nın kıyıları gemi atıklarına karşı 7/24 kameralarla izleniyor

Konyaaltı Sahili bölgesine kurdukları merkezle 22 noktadaki kameraların izlendiğini aktaran Atasoy, bu kameraların yüksek çözünürlüklü ve görüntüyü yakınlaştırma özelliğine sahip olduğunu vurguladı.

Deniz yüzeyinin sürekli tarandığını bildiren Atasoy, gemi kaynaklı muhtemel kirlilikleri merkezden anbean takip ettiklerini kaydetti.

"Milyonlarca turist temiz denizlerimiz için geliyor"

Valilik, Antalya Liman Başkanlığı ve Antalya Sahil Güvenlikle Komutanlığıyla ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Atasoy, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bize izin verdi ve sistemin kurulması için hiçbir sorun yaşamadık. Antalya'ya milyonlarca turist temiz denizlerimiz için geliyor, turistlerin yüzde 80'ninden fazlası plajlarımızı kullanmak için geliyor. Dolayısıyla temiz denizleri sağlamamız hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Ekiplerin vardiya halinde gece gündüz kameraların aktardığı görüntülerle deniz yüzeyini sürekli kontrol altına aldıklarının dile getiren Atasoy, sintinesini boşaltan gemileri çok net görebildiklerini ve anında müdahale ettiklerini vurguladı.

Gündüz gemilerin sintine boşaltımını tespit etmenin çok kolay olduğunu, havanın kararması ile de termal kameraların devreye girdiğini aktaran Atasoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekiplerimiz kısa sürede geminin boşaltma yaptığı noktaya intikal ediyorlar ve tutanakla ceza uygulanıyor, bir yandan da numuneler alınıyor. Kesilen cezalar idari para cezaları çok büyük olduğu için bunlar adli makamlara itiraz olarak yansıyabiliyor. Alınan numuneler bu süreçte bizim için delil niteliği taşıyor. Şu ana kadar bu sistem sayesinde 17 gemiye 11 milyon 253 bin lira ceza kesildi, bizim derdimiz ceza uygulamak değil, gerçekten caydırıcı olmak ve denizlerimizin korunmasını sağlamak. Kesilen cezaların hepsini çevre yatırımlarına kullanıyoruz. Yani çevreyi kirletenler dolaylı yoldan çevrenin korunmasını sağlamış oluyor."

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