Antalya'nın 2 farklı bölgesinde yangın

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Yol trafiğe kapatıldı

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Serik'te de bazı evler tahliye edildi

Serik ilçesi Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangına müdahale eden bir kepçe şarampole devrildi

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

Gece saatlerinde başlayan yangına 12 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.