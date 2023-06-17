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Türkiye
AA 17.06.2023 05:06

Antalya'daki trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Antalya'daki trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Erhan Deniz idaresindeki otomobil, Korkuteli-Elmalı kara yolu Öküzgözü mevkisinde Muharrem Ertör yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Muharrem Ertör olay yerinde, aynı araçtaki 8 yaşındaki Berra Türkmen ile 59 yaşındaki Gülten Ertör kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'daki trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı

Diğer sürücü Erhan Deniz ile araçlardaki Sudenaz Deniz, Dürdane Deniz, Veli Deniz, Emine Deniz, Hatice Nur Deniz, Kübra Türkmen, Beyza Türkmen, Abdullah Türkmen yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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