Antalya'daki trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı

Erhan Deniz idaresindeki otomobil, Korkuteli-Elmalı kara yolu Öküzgözü mevkisinde Muharrem Ertör yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Muharrem Ertör olay yerinde, aynı araçtaki 8 yaşındaki Berra Türkmen ile 59 yaşındaki Gülten Ertör kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Diğer sürücü Erhan Deniz ile araçlardaki Sudenaz Deniz, Dürdane Deniz, Veli Deniz, Emine Deniz, Hatice Nur Deniz, Kübra Türkmen, Beyza Türkmen, Abdullah Türkmen yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.