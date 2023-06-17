Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, DHA 17.06.2023 04:59

Kars’ta sel etkili oldu: Dereler taştı, evleri su bastı

Kars'ın Digor ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarında bazı evler zarar gördü.

Kars’ta sel etkili oldu: Dereler taştı, evleri su bastı
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Varlı köyünde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Köyün içinden geçen derenin taşmasıyla 7 evi su bastı. 

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise evlere biriken suları kovalarla boşalttı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Köye gelen itfaiye ekipleri de evlerdeki suları tahliye etti.

Ev ve yakınlarındaki samanlıklar kullanılmaz hale gelirken, ahırda bulunan bazı kümes hayvanları da telef oldu.

Kars’ta sel etkili oldu: Dereler taştı, evleri su bastı

"Can kaybı yok"

Varlı Muhtarı Kemal Cavlanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek tesellilerinin olayda herhangi can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Yağmur fazla yağdı, sel bastı köyü, çok şükür can kaybı yok. Bizim sıkıntımız dere ıslahı. Derenin içi ağaç dallarıyla dolmuş. 5-6 evi su basmış, bazılarının tezeği ve samanı gitmiş, bazılarının tavuk ve kazları telef olmuş. Gece olduğu için bazı evlere de ulaşamadık. İnşallah yarın her şeyi öğreniriz."

ETİKETLER
Kars Sağanak
Sıradaki Haber
Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:25
Erzurum'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
06:22
Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
06:01
Uşak'ta trafikte yol verme kavgasında 1 kişi bıçaklandı
05:45
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
05:09
Antalya'daki trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı
04:54
Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen yakalandı
29 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
29 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ