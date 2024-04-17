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Türkiye
AA 17.04.2024 08:32

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasının yaşandığı alandaki enkaz havadan görüntülendi.

Sarısu mevkiindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme çalışmaları sürüyor.

Teleferik sistemindeki direklerden birinin devrilmesinin yol açtığı kaza bölgesi havadan görüntülendi.

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Yetkililer dışında bölgeye girişin izin verilmediği alanda polis ekipleri önlemlerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

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