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Türkiye
TRT Haber 17.04.2024 08:01

İstanbul merkezli "Sibergöz-31" operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılara yönelik "Sibergöz-31" operasyonu düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli "Sibergöz-31" operasyonu: 18 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Sibergöz-31' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da operasyon yapıldığını duyurdu.

Kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak olarak tanıtıp mağdurların hesaplarındaki paraları dolandırdıkları tespit edilen 18 zanlı gözaltına alındı.


Şüphelilerin bu yolla 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya açıklamasında "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" notunu ekledi.

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