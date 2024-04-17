İstanbul merkezli "Sibergöz-31" operasyonu: 18 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Sibergöz-31' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da operasyon yapıldığını duyurdu.

Kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak olarak tanıtıp mağdurların hesaplarındaki paraları dolandırdıkları tespit edilen 18 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5️⃣ ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak… pic.twitter.com/VgAxz7dT1W — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2024

Şüphelilerin bu yolla 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya açıklamasında "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" notunu ekledi.