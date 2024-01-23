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Türkiye
AA 23.01.2024 17:54

Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonu

Antalya'da, "Çukur Çetesi"ne yönelik yürütülen ve 25 kişinin tutuklandığı Kafes-24 operasyonu kapsamında aranan firari, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonu

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 25 Aralık 2023'te başlatılan "Kafes-24" operasyonu kapsamında, firari F.T'nin yakalanması için titiz çalışma yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'da,"Çukur Çetesi"ne yönelik Kafes-24 operasyonunda 43 zanlı gözaltına alınmış, 29 Aralık'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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