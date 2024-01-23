Sivas’ta otomobil tarlaya uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Şarkışla-Pınarbaşı karayolu Altınyayla Kavşağı'nda tek taraflı olarak meydana gelen kazada Tokat’tan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine otomobil almaya gittikleri öğrenilen Tugay Arslan idaresinde ki otomobil Altınyayla Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda sürücü Tugay Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunanlardan M.Ö. ise (27) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.