Açık 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 23.01.2024 17:24

Sivas’ta otomobil tarlaya uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Sivas’ta otomobil tarlaya uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
[Fotograf: İHA]

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Şarkışla-Pınarbaşı karayolu Altınyayla Kavşağı'nda tek taraflı olarak meydana gelen kazada Tokat’tan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine otomobil almaya gittikleri öğrenilen Tugay Arslan idaresinde ki otomobil Altınyayla Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda sürücü Tugay Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunanlardan M.Ö. ise (27) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER
Sivas Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bankada sırası gecikince bomba ihbarında bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
DSÖ: Gazze'de sivillerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı "cehennem koşulları" sona ermeli
18:07
Karaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
18:08
BM’den İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’nin “kan kaybından öleceği” uyarısı
18:05
Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı
18:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
17:55
Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonu
Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk deneyi uzayda tarım çalışmalarına yön verecek
Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk deneyi uzayda tarım çalışmalarına yön verecek
FOTO FOKUS
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ