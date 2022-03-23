Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun kar etkili oluyor. Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde ise kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yollarda, araç yoğunluğu oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Antalya Kar Yağışı
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