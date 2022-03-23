Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 15 ''torbacı'' yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Van'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 143,61 gram uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan 6 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 9 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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