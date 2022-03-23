İstanbul'un Güngören ilçesinde sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı.

Gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.