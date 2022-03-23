Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da pitbull saldırısı
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı.
Gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Köpek Pitbull Terör Saldırısı
Son Haberler
- 23:15
- 23:13
- 23:01
- 22:59
- 22:34
Sıradaki Haber
"AFAD Acil" uygulaması ile kurtarma ekiplerine tek tuşla ulaşılabiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz