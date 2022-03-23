Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/PYD terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sarız'da bulunduğu tespit edilen zanlının adresine düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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