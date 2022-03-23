Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Balıkesir'in Ayvalık ve Havran ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Ayvalık ve Havran ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.
Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait araç ve evlerde yapılan aramalarda 165 gram uyuşturucu, 1 öğütme aparatı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
Yükleniyor lütfen bekleyiniz