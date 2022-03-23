Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Ayvalık ve Havran ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait araç ve evlerde yapılan aramalarda 165 gram uyuşturucu, 1 öğütme aparatı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.