Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yoğun kar: Çağlayancerit-Nurhak yolu kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Çağlayancerit ile Nurhak ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yüksek kesimlerinde de tipinin etkili olduğu bölgede, Çağlayancerit-Nurhak bağlantı yolu ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı Ulaşım
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