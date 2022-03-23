Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu tır geçişine kapatıldı.

Söz konusu yolda ilerleyen saatlerde tipinin etkisini arttırıp görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yol trafiğe tamamen kapatıldı.

Yol, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Öte yandan yoğun tipi, Ardahan-Çıldır kara yolunda da etkili olmaya başladı.