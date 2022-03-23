Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da zincir marketin deposunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de bir zincir marketin iki deposunda yangın çıktı. Birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir zincir markete ait yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda bulunan iki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Polis ekipleri de depo çevresinde önlem aldı. Ekiplerin deponun iç kısmında soğutma çalışmaları sürüyor.
Yanan malzemeler nedeniyle büyük hasar oluştu.
Sıradaki Haber
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz