Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir zincir markete ait yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda bulunan iki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri de depo çevresinde önlem aldı. Ekiplerin deponun iç kısmında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yanan malzemeler nedeniyle büyük hasar oluştu.