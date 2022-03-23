Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te kar kütlesinin altında kalan kişi öldü
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Bitlisin Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe hayatını kaybetti.
Bitlisin Tatvan ilçesinde kaldırımda yürüyen Rıfat Gökçe, bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla kar yığınının altından çıkarılan Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gökçe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı
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