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Antalya'da uyuşturucu operasyonu23 Ekim 2019 Çarşamba 09:21 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:29
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi Killik Mahallesi Asar Dağı Belen mevkisinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaptığı aramada, 22 kök skunk, 161 kök Hint keneviri ve 200 kilogram esrar ele geçirdi.
Ormanlık alandaki barakada gözaltına alınan D.E. ile A.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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