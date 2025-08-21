Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı

Sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi D-400 kara yolu Muzkent Mahallesi mevkiinde, E.Ç. idaresindeki tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Drenaj hendeğine giren otobüs, yan yatmaktan son anda kurtularak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 23 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.