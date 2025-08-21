Açık 28.7ºC Ankara
Türkiye
İHA 21.08.2025 13:05

Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tur otobüsünün drenaj hendeğine girdi. Meydana gelen kazada 23 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı

Sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi D-400 kara yolu Muzkent Mahallesi mevkiinde, E.Ç. idaresindeki tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Drenaj hendeğine giren otobüs, yan yatmaktan son anda kurtularak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 23 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Antalya Trafik Kazası
