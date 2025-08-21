Açık 28.7ºC Ankara
AA 21.08.2025 12:12

Çanakkale'deki orman yangınının ilerleme hızı güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınının ilerleme hızı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beldede Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda 10 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Karanlık Liman bölgesinde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede bölgeye yayıldığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dardanos mevkisi ile Güzelyalı köyü kara yolunun 11 Ağustos'ta yangın nedeniyle trafiğe kapanması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye edilmiş, alevler nedeniyle birçok bina ile araç zarar görmüştü.

Çanakkale Orman Yangını
Yanan ormanlık alanlar, iklime, toprağa ve rakıma uygun ağaçlandırılıyor
