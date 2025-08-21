Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.08.2025 12:51

Gelibolu'daki orman yangınından etkilenen köylerde hasar tespit çalışması sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınından etkilenen köylerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Gelibolu'daki orman yangınından etkilenen köylerde hasar tespit çalışması sürüyor
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 16 Ağustos'ta başlayan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesine ilerleyen yangının ertesi gün kontrol altına alınmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hasar tespit ekipleri saha çalışmalarına başladı.

Ekipler, ihbarları da dikkate alarak Kumköy, Yolağzı, Ilgardere, Büyükanafarta, Küçükanafarta ve Karainebeyli köylerinde yangından etkilenen yapıların durumuna ilişkin inceleme ve tarama çalışması yürüttü.

Yangının etkilediği Kumköy'de 1 konut yıkık, 1 depo ağır hasarlı, Yolağzı köyünde 1 konut hasarlı, 2 ahır ağır hasarlı, 1 depo ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Ilgardere, Büyükanafarta, Karainbeyli ve Küçükanafarta köylerinde yapılan incelemede ise herhangi bir hasarlı yapı olmadığı belirlendi.

Hasar tespit çalışmalarının gelen ihbar ve bildirimlere göre devam edeceği, teknik ekiplerce yerinde inceleme yapılacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Çanakkale Orman Yangını
Sıradaki Haber
Çanakkale'deki orman yangınının ilerleme hızı güvenlik kamerasına yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye ihtiyaç duyulan yardımın yüzde 15'inden daha azının girişine izin veriyor
13:32
Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu
13:31
Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze’de 2 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti
13:32
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
13:28
Hamas: Mescid-i Aksa İslami kimliğini koruyacak
13:13
Bankalarda 732,1 milyon lira unutuldu, TMSF’ye geçti
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır
FOTO FOKUS
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ