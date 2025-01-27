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Türkiye
TRT Haber 27.01.2025 17:28

Antalya'da tadilat halindeki otelde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat halindeki bir otelde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği binada mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

Antalya'da tadilat halindeki otelde yangın

Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.

Antalya'da tadilat halindeki otelde yangın

Mahsur kalan 4 işçi ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

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