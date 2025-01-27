Antalya'da tadilat halindeki otelde yangın

Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya'da otel inşaatında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan işçiler kurtarılıyor. Son durum @trthaber'de. https://t.co/uBpo0OKmTG— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2025
İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.
Mahsur kalan 4 işçi ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.
Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.