Antalya'nın Serik ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yağış, zaman zaman etkisini artırıyor. İlçenin uzak mahallelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yağışlar nedeniyle 2 bin dekar arazinin su altında kaldığı, Haskızılören Mahallesi'ndeki taş köprünün gece saatlerinde çöktüğü açıklandı.

[Fotoğraf: AA]

Turistleri almak için otel giden tur otobüsü, Kadriye ve Boğazkent mahalleleri arasındaki yoldan çıktı.

Devrilme ihtimali bulunan otobüs iki saatlik çalışmayla çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA