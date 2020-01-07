Türkiye
Antalya'da şiddetli yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı07 Ocak 2020 Salı 12:45 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 12:48
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 bin dekar araziyi su bastı.
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yağış, zaman zaman etkisini artırıyor. İlçenin uzak mahallelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yağışlar nedeniyle 2 bin dekar arazinin su altında kaldığı, Haskızılören Mahallesi'ndeki taş köprünün gece saatlerinde çöktüğü açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Turistleri almak için otel giden tur otobüsü, Kadriye ve Boğazkent mahalleleri arasındaki yoldan çıktı.
Devrilme ihtimali bulunan otobüs iki saatlik çalışmayla çekici yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: antalya şiddetli yağış Tarım arazileri