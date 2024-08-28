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Türkiye
AA 28.08.2024 16:57

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 31 derece, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajlarında da yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda kişi denize girdi.

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