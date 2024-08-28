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Türkiye
AA 28.08.2024 16:35

Kahramanmaraş'ta temel kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde caminin temel kazısı sırasında tarihi kemer ve tünel bulundu. Sahada inceleme yapılması için ilçeye uzman ekip gönderildi.

Kahramanmaraş'ta temel kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki ikinci depremde yıkılan Maarif Camii'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Temel kazı çalışmasının devam ettiği bölgede, tarihi kesme taşlara rastlandı. İhbar üzerine bölgede inceleme ve kazı yapan uzman ekip, tarihi olduğu değerlendirilen kemer kalıntısı ve tünel girişine ulaştı.

Horasan harcı kullanılarak yapıldığı değerlendirilen kemerin olduğu noktadaki inşaat çalışmaları durduruldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Uzman ekipler inceleme yapacak

Ekinözü Kaymakamlığı ve Elbistan Müze Müdürlüğü'nce yapının incelenmesi ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun ilçeye uzman ekip göndererek sahada inceleme yapacağı öğrenildi.

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