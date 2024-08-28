Valilik Ankara için saat verdi: Sel, fırtına ve doluya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Valilik yoğun yağışın 18.00'e kadar sürmesinin beklendiğini aktardı.