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Türkiye
İHA 28.08.2024 15:52

Kontrolden çıkan araç kafeye daldı, iş yeri sahibi sürücüyle çay içti

Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil, kafeye girdi. Kaza anında kafede kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi. Kaza sonrası iş yeri sahibi, sürücüyle çay içip, sohbet etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kafeye girdi.

Kaldırıma çarpan araç, hızını alamayarak kafeye daldı ve ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Şans eseri, kaza anında kafede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası yaklaşık 100 bin liralık maddi hasar oluştu.

Kafe sahibi Hasan Yavuz, kazayı "Yan tarafta çalışıyorduk, birden büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen olay yerine koştuk ve arabanın dükkanımıza girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu, verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik, olanları sakin bir şekilde değerlendirdik" sözleriyle anlattı.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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