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Türkiye
AA 03.06.2023 23:57

Antalya'da sağanak sele dönüştü: Çardaklar yıkıldı, araçlar sürüklendi

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'nde sağanak nedeniyle oluşan selde bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Çardaklar denize sürüklendi.

Kent merkezi ve ilçelerinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kumluca'daki turistik Adrasan Mahallesi'nde kısa süreli yağış sele neden oldu.

Sarıkavak Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çevredeki iş yerlerine su girdi, bazı işletmelerin köşk, çardak ve eklentileri denize sürüklendi.

Sahilde kurdukları çadır suya kapılan Rus Mark Laver ve Dima Yevergalov da güçlükle kurtuldu. İlçede bazı tesisleri de su bastı.

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, kısa süreli kuvvetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bir otomobil selde sürüklendi, içerisindekiler çıkarıldı. Sarıkavak'taki bazı işletmelerin köşk ve çardakları yıkıldı, masa ve sandalyeleri sürüklendi" dedi.

Antalya'da sağanak sele dönüştü: Çardaklar yıkıldı, araçlar sürüklendi

Balayına gelen çiftin otomobili selde sürüklendi

Öte yandan, Konya'dan Adrasan'a balayına gelen Mehmet Emre ve Neriman Nur Can çiftinin içinde bulunduğu otomobil, selde kaldı.

Çift, araçtan indikten sonra derenin geçtiği bölgede suyun yükselmesi sonucu otomobil sele kapılarak, 200 metre kadar sürüklendi.

İlçe belediye ekipleri de iş makineleri yardımıyla bölgede çalışma başlattı. Ekipler, su basan bir evin temizliğini yaptı.

Bölgede incelemede bulunan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Adrasan'da 25-30 civarında iş yerinde su baskını meydana geldiğini söyledi.

Antalya'da sağanak sele dönüştü: Çardaklar yıkıldı, araçlar sürüklendi

"Ciddi bir sıkıntı yok"

AFAD ekiplerinin tespit çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Erdemir, şunları kaydetti:

"Tarlalarda iş yerlerinde su basması meydana geldi. İş yerlerinin yapılarında hasar yok ancak dere kenarlarına kurdukları çardakları sel götürmüş. Çok şükür ciddi bir sıkıntı yok. Konya'dan balayı için gelen genç çiftimiz, selin içinden araçlarıyla geçmeye çalışmış. Orası derenin geçtiği yer, su yükselince geçememişler. Araçtan çıkmışlar, çok şükür canlarında bir şey yok. Araçları 200 metre kadar selde sürüklenmiş, oduna takılmış. Konyalı genç çiftin, sele kapılan otomobilini kurtararak çekiciye yükledik, çifti de Konya'ya ailelerinin yanına gönderdik. Zaten çift, bugün otelden çıkış yapacakmış. Çok şükür iyiler."

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Antalya Sağanak Sel
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