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Türkiye
AA 03.06.2023 22:05

Zonguldak sanayi sitesinde patlama: 1 ölü

Zonguldak'ta sanayi sitesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Zonguldak sanayi sitesinde patlama: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Kozlu Sanayi Sitesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede iş yerinde çalışan Nevzat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Nevzat K'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Çıkan arbedede polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.

Öte yandan, gözaltına alınan iş yerinin sahibi A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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