Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.02.2024 11:17

Antalya'da sağanak: Otobüs tünelde mahsur kaldı

Antalya'da sağanak sonrası otomobilde 1 kişinin ölü bulunmasının ardından trafiğe kapatılan tünelde, uyarıya aldırmayan sürücünün kullandığı halk otobüsü de mahsur kaldı.

Antalya'da sağanak: Otobüs tünelde mahsur kaldı
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, pazartesi gece saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu.

300 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Antalya'da Gıyaseddin Keyhüsrev alt geçidi, yağmur sularıyla doldu. Yağışın başladığı pazartesi gecesi tünelde aracıyla mahsur kalan Halil Yıldız, yaşamını yitirdi.

Trafik Şube Müdürlüğü'nün talimatıyla ekipler, tüneli trafiğe kapattı. Dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılan tünelde, adı öğrenilemeyen şoförün kullandığı halk otobüsü de mahsur kaldı.

Antalya'da sağanak: Otobüs tünelde mahsur kaldı

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, otobüsü mahsur kaldığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Otobüs çekiciyle tünelden çıkarıldı.

Halk otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Antalya Sağanak
Sıradaki Haber
Çalmaya çalıştığı kasanın altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Markette ambalajı kurtlanmış süt bulundu
12:21
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis: Sürücüler zor anlar yaşıyor
12:16
Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı
12:13
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitimi hedefliyor
12:08
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
12:13
Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ