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Türkiye
İHA 25.05.2024 05:53

Antalya'da otomobil dereye uçtu

Antalya’da dereye uçan otomobilden 3 kişi kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıktı, 2 kişiye ise ulaşılamadı. Kayıplardan birinin çocuk olduğu, diğerinin ise 20’li yaşlarda bir kadın olduğu belirtildi.

Antalya'da otomobil dereye uçtu
[Fotograf: İHA]

Antalya'nın Aksu ilçesinde içerisinde 5 kişi olduğu belirtilen otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü.

Araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derede kaybolan 20’li yaşlardaki bir kadın ile çocuk olduğunun belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı.

Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi. 

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