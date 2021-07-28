Manavgat Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor. Öte yandan bölgedeki 3 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

