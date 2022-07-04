Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına, 2 helikopter, 1 uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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