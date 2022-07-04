Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına, 2 helikopter, 1 uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.