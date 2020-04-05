Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye, söndürme çalışmalarına destek vermesi için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'ndeki bir muz bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 arazöz, 2 tanker, 3 acil müdahale aracı, kepçe ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle Gazipaşa-Mersin kara yolu polis ve jandarma ekiplerince tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Bölgeye, çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Yangında çok sayıda arı kovanı da zarar gördü.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.
Etiketler: orman yangını antalyaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 17:50
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