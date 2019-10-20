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Antalya'da orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü20 Ekim 2019 Pazar 11:24 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 12:24
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi helikopter pisti yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 su tankeri, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 8 teknik eleman ve yaklaşık 40 işçi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ormanlık alandaki arı kovanları ile bölgedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, ormanda yaşayan bazı hayvanlar da telef oldu.
Kaynak: AA
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