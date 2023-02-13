Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğretmen ile öğrencilerin deprem bölgesindekiler ve kente getirilen afetzedeler için cansiperane çalışma yürüttüğünü söyledi.

Depremin ilk saatlerinde Kahramanmaraş ve Hatay'a 15 kişilik arama kurtarma ekibinin giderek çalışmalara başladığını anlatan Çalışkan, meslek liseleri öncülüğünde 20 bin kapasiteli 2'si Antakya, birisi Samandağı'nda olmak üzere aşçı ve personeliyle 3 mobil mutfak kurulduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Deprem bölgesine 21 tır gıda yardımı gönderildi

Teztur Mesleki ve Teknik Anadolu ile Alanya Ümit Altay Meslek liselerinde günlük 30 bin roll ekmek üretilerek bölgeye gönderildiğini aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Demre Mesleki ve Teknik Anadolu ile Atatürk Meslek liselerimizde 600 çadır içi ve çadır dışı soba ürettik. Düden Meslek Lise'miz bölgeye temizlik malzemesi, havlu kağıt ve tuvalet kağıdı gönderdi. Olgunlaşma Enstitüsü ve İsmet İnönü Meslek Lisesi'nde kışa dayanıklı su geçirmez uyku tulumu üretimine başladık. Tüm okullarımızda müdürlüğümüz koordinesinde gıda yardımı kampanyası başlattık. Kısa sürede bu kampanya kapsamında deprem bölgesine 21 tır gıda yardımı sevkiyatı gerçekleştirdik."

Depremzedelere psikolojik destek

Çalışkan, özellikle çocukların depremden kaynaklı travmalarını bir nebze de olsa azaltabilmek için 24 rehber öğretmeni Adıyaman'a psikolojik destek amacıyla gönderdiklerini vurguladı.

Deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için uygulama oteli ile öğretmenevlerini hazır hale getirdiklerini ve 757 oda 1716 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başladıklarını anlatan Çalışkan, giyinme ile ilgili temel ihtiyaçlarını da giderdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Okul öncesi öğrenciler için anasınıfları ve oyun odaları oluşturduklarını aktaran Çalışkan, depremzedelere rehber öğretmenler tarafından psikolojik destekler verildiğini kaydetti.

Çalışkan, çalışmaları AFAD koordinesinde yürüttüklerini belirterek, deprem bölgesinden gelenlerin kayıt-kabul ve yerleştirilmeleri için AFAD'da kurulan yardım masasına öğretmen görevlendirmesi yaptıklarını da ifade etti.

[Fotoğraf: AA]