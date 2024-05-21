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Türkiye
DHA 21.05.2024 13:09

Antalya'da nesli tehdit altındaki kanguru faresi görüntülendi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kanguru faresi görüntülendi.

Antalya'da nesli tehdit altındaki kanguru faresi görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi Antalya'da görüldü.

Mevsimlik işçi Muhammed Yıldırım, Korkuteli ilçesine bağlı Teke Kozağacı köyü mevkii yakınlarında, 18 Mayıs Cumartesi akşamı aracıyla giderken yol kenarında bir hayvan olduğunu fark etti.

Aracını durduran Yıldırım'ın cep telefonu kamerasıyla bir süre görüntülediği hayvan daha sonra gözden kayboldu. Yıldırım'ın görüntülediği hayvanın kanguru faresi olduğu belirlendi.

Çöllerde yaşayan kanguru faresinin üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olduğu, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıklarıyla beslendiği ve su içmeden yaşayabildiği biliniyor. 

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