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Türkiye
AA 05.12.2024 20:10

Antalya'da mobilya ve beyaz eşya deposunda yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan, muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Antalya'da mobilya ve beyaz eşya deposunda yangın

Kargıcak Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki mobilya ve beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, üç işyeri ve bir serada maddi hasara yol açtı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk gazetecilere, yangının depodaki çalışma sırasında kaynak makinesinden çıktığını iddia etti.

Yangında beyaz eşya, mobilya, kanepe ve koltukların yandığını belirten Asiltürk, "Yangın daha sonra muz sarartma tesisine sıçradı. Buradaki depo yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama mal kaybımız çok büyük. Buna da şükrediyoruz. İtfaiyeci arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

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