Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 dekar makilik alan zarar gördü.