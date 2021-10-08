Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında, 3 dekar makilik alan zarar gördü
Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 3 dekar makilik alan zarar gördü.
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