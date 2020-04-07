Antaya Valisi Münir Karaloğlu, dün Antalya'da 5 kişinin kavgaya karıştığını belirtti.

Karaoğlu, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararlarının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.

Karaloğlu, alınan her karara harfiyen uyulacağını bildirdi.