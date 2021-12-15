Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaştı.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yolda şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.