Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da kanalda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Baraj Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başlatıldı.
Arama çalışmalarına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra AKUT da destek verdi.
Çalışmalarda gencin cansız bedeni, deniz polisi dalgıçları tarafından kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu.
Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek Andariman'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedilecek.
Etiketler: Antalya Adli Tıp Kurumu antalyaSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:54
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